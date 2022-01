Es ist nichts Neues, dass Jugendliche und junge Erwachsene in Serien makellos schön sind – und vor allem immer ein reines Hautbild ganz ohne Pickel haben. Das kann zum Einen daran liegen, dass Teenager oft von älteren SchauspielerInnen dargestellt werden, und zum Anderen kann eine Retusche alles in Sekundenschnelle glätten und verschönern.

Serien, in denen Pickel zu sehen sind, sind eine Ausnahme und etwas Besonderes, das unperfekte – und somit realistische – Hautbild junger DarstellerInnen fällt eben auf. So auch in der neuen deutschen Netflix-Serie "Kitz".