5 Gründe, warum "Harlem" besser als "Sex and the City" ist

Das "Sex and the City"-Revival "And Just Like That" ist derzeit in aller Munde – wir empfehlen trotzdem aber eine andere Serie, die von vier Freundinnen, ihrem Sexleben, lustigen Dating-Geschichten und ihren alltäglichen Höhen und Tiefen erzählt: "Harlem" auf Amazon Prime.

Denn man muss ehrlich sein: "Sex and the City" war zwar einst ikonisch, ist aber teilweise wirklich schlecht gealtert – und mit "Harlem" haben wir eine Alternative gefunden, die zeigt, dass das besser geht.