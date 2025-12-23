Ein Kostümverleih hat Kevin Costner (70) verklagt. Der Schauspieler und Produzent soll Leihgebühren für Outfits nicht gezahlt haben, die beim zweiten Teil seines Herzensprojekts "Horizon - Eine amerikanische Saga" zum Einsatz kamen. Einzelne Kleidungsstücke sollen zudem beschädigt worden sein. Laut "The Hollywood Reporter" verlangt die renommierte Western Costume Company von dem ehemaligen "Yellowstone"-Star rund 440.000 Dollar.

Das Unternehmen reichte demnach am 22. Dezember 2025 vor einem kalifornischen Gericht gegen Kevin Costner und seine Produktionsfirma Territory Pictures eine Klage wegen Vertragsbruchs ein.

Mit United Costume Corporation hatte zuvor eine andere Kostümfirma geklagt. Für die ersten beiden Teile sollen angeblich Gebühren in Höhe von 350.000 Dollar nicht gezahlt worden sein. Beide Parteien einigten sich im August 2025 außergerichtlich.