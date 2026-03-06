Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in einer Unterhaltungsshow geht es zurück in die 1980er Jahre: Dieter Bohlen und seine Frau Carina müssen im Duell mit der elfjährigen Ameli bekannte Musikvideos erkennen und Titel sowie Interpreten benennen. Aber Achtung – der Ausschnitt ist dabei nicht mit Originalsound unterlegt.

Es kann nur einen geben: Als der "Highlander" Connor MacLeod wurde Christopher Lambert 1986 zum Weltstar. Der französisch-US-amerikanische Schauspieler spielte in Dutzenden Hollywoodproduktionen wie "Greystoke", "Mortal Kombat" oder "Kickboxer: Retaliation" und auch im US-Serienhit "The Blacklist" mit. Bei "Klein gegen Groß" trifft er jetzt auf Jeanne (14) und stellt sich ihrer Herausforderung, bekannte Filme und Protagonistinnen bzw. Protagonisten nur anhand eines Filmstills erkennen zu müssen, aus dem die Hauptdarsteller:innen entfernt wurden.

Mit seiner Rolle als Roman Cycowski im Kinofilm "Comedian Harmonists" gelang Heino Ferch 1997 der große Durchbruch. Seither ist der Schauspieler nicht mehr aus der TV-Welt wegzudenken. Zuletzt stand er für "Sühne", den zehnten Teil der ORF/ZDF-Krimireihe "Spuren des Bösen" (29. März, ORF 1 und ORF ON), vor der Kamera und untersucht als Kriminalpsychologe Richard Brock den zweifelhaften Suizid eines Uhrmachers. Bei "Klein gegen Groß" tritt Heino Ferch im "Gabelstapler-Duell" gegen Tim (7) an, um in Millimeterarbeit Schraubenmuttern zu stapeln.