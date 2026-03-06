"Klein gegen Groß": Welche Stars kommen diesmal zu Kai Pflaume?
Am 7. März 2026 lädt Kai Pflaume zu einer neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß" (um 20:15 Uhr auf ORF 1 und ARD). Für rot-weiß-rote Unterhaltung sorgen diesmal Lili Paul-Roncalli im Stangen-Überschlag-Duell und die Schwestern Lilly und Mathilda aus St. Andrä-Wördern im Wettbewerb gegen Sarah Connor und Johannes Oerding. Welche weiteren Stars und welche Herausforderungen erwarten uns noch?
Diese "Klein gegen Groß“-Duelle stehen in der März-Sendung bevor
Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in einer Unterhaltungsshow geht es zurück in die 1980er Jahre: Dieter Bohlen und seine Frau Carina müssen im Duell mit der elfjährigen Ameli bekannte Musikvideos erkennen und Titel sowie Interpreten benennen. Aber Achtung – der Ausschnitt ist dabei nicht mit Originalsound unterlegt.
Es kann nur einen geben: Als der "Highlander" Connor MacLeod wurde Christopher Lambert 1986 zum Weltstar. Der französisch-US-amerikanische Schauspieler spielte in Dutzenden Hollywoodproduktionen wie "Greystoke", "Mortal Kombat" oder "Kickboxer: Retaliation" und auch im US-Serienhit "The Blacklist" mit. Bei "Klein gegen Groß" trifft er jetzt auf Jeanne (14) und stellt sich ihrer Herausforderung, bekannte Filme und Protagonistinnen bzw. Protagonisten nur anhand eines Filmstills erkennen zu müssen, aus dem die Hauptdarsteller:innen entfernt wurden.
Mit seiner Rolle als Roman Cycowski im Kinofilm "Comedian Harmonists" gelang Heino Ferch 1997 der große Durchbruch. Seither ist der Schauspieler nicht mehr aus der TV-Welt wegzudenken. Zuletzt stand er für "Sühne", den zehnten Teil der ORF/ZDF-Krimireihe "Spuren des Bösen" (29. März, ORF 1 und ORF ON), vor der Kamera und untersucht als Kriminalpsychologe Richard Brock den zweifelhaften Suizid eines Uhrmachers. Bei "Klein gegen Groß" tritt Heino Ferch im "Gabelstapler-Duell" gegen Tim (7) an, um in Millimeterarbeit Schraubenmuttern zu stapeln.
Ebenfalls mit dabei
- ZDF-Sportexperten Jochen Breyer und Per Mertesacker gegen Paul Aurelian (12): Internationale Fußballstadien anhand eines Fotos aus der Vogelperspektive identifizieren.
- Der erfolgreichste Schweizer Langläufer aller Zeiten Dario Cologna gegen Emma (13) im "Ball-Seilsprung-Duell"
- Unternehmer Frank Thelen gegen Enya Jiani (12): Sie müssen möglichst viele Tischtennis-Angaben durch einen schmalen Schlitz spielen.
- Ausnahme-Athlet René Casselly gegen Mattis (12) im ultimativen "Ninja-Duell": Wer absolviert in vorgegebener Zeit mehr Sprünge an einem Throwback?