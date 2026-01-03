"Klein gegen Groß": Stargäste und Herausforderungen am 3.1.2026

Für Fans der 1980er-Jahre dürfte der 3. Jänner 2026 ein besonderer Fernsehabend werden. Um 20:15 Uhr begrüßt Kai Pflaume (58) in seiner Show "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" im Ersten einen ganz besonderen Gast: Linda Evans (83), die als Krystle Carrington in "Der Denver-Clan" zur Ikone wurde. In ihrer Glanzzeit fieberten bis zu zwölf Millionen deutsche Zuschauer mit, wenn sich die elegante Krystle und ihre Erzrivalin Alexis Colby - gespielt von Joan Collins (92) - ihre legendären Duelle lieferten. Die Intrigen der verfeindeten Familien Carrington und Colby haben Fernsehgeschichte geschrieben und sind bis heute unvergessen.

Golden-Globe-Gewinnerin gegen 13-Jährigen Bei ihrem Auftritt in der NDR-Show erwartet die Golden-Globe-Preisträgerin allerdings eine ganz andere Art von Herausforderung. Der 13-jährige Mattheo tritt gegen den Hollywoodstar an - und er ist sich seiner Sache ziemlich sicher. Das Duell: Wer erkennt mehr Blockbuster anhand eines einzigen, dazu noch "zerpuzzelten" Bildes? Ob die jahrzehntelange Erfahrung der Schauspielerin gegen die jugendliche Filmbegeisterung bestehen kann? Doch Linda Evans ist bei Weitem nicht der einzige prominente Gast, der sich an diesem Abend den cleveren Kindern stellen muss. Fußball-Weltmeister Christoph Kramer etwa bekommt es mit der zehnjährigen Talea zu tun. Einbeinig auf einem Balance-Board stehend, soll der TV-Experte in 90 Sekunden möglichst viele Hütchen aufheben und stapeln. Seine kleine Gegnerin ist überzeugt, mehr Gleichgewicht zu haben als der Fußballweltmeister von 2014.

Olaf Schubert zeigt verborgenes Talent Eine Überraschung hält Comedian Olaf Schubert bereit. Die meisten kennen den gebürtigen Plauener als kauzigen Pullunder-Träger - doch er ist auch ein versierter Schlagzeuger, der früher mit der Coverband Die Rockys auf Tour ging. Gegen den elfjährigen Linus muss er nun beweisen, wie viele Schläge er in einer Minute auf die Tomtoms bringen kann. Auch Iris Berben stellt sich einem kniffligen Duell. Die Schauspielerin tritt gegen die elfjährige Rosa an und muss Kollegen allein anhand ihrer Mundpartie identifizieren. Ob sie bei all den gemeinsamen Drehtagen genau genug hingeschaut hat? Quiz-Vulkan trifft auf Nachwuchstalent Besonders spannend wird das Aufeinandertreffen zwischen Manuel Hobiger und dem neunjährigen Samuel. Der als "Quiz-Vulkan" bekannte Profi aus "Gefragt - Gejagt" holte bei der Quizolympiade 2024 in Fuengirola Bronze im Fach Geografie. Nun muss er sein Wissen über Ländergrenzen unter Beweis stellen - gegen einen Grundschüler. Der österreichische Skisprung-Star Thomas Morgenstern wiederum wagt sich mit der zwölfjährigen Ida auf einen nur zwölf Zentimeter schmalen Säulenparcours, der bis auf 4,5 Meter ansteigt. Schwindelfreiheit ist hier Pflicht. Weitere Gäste des Abends sind Schauspieler Jan Josef Liefers, Moderatorin Jana Pareigis sowie die Artisten René und Merrylu Cassely und die britischen Turnweltmeister Joe Fraser und Giarnni Regini-Moran.