Großbritannien in den 1920er Jahren: Eigentlich unterscheidet sich Littlehampton kaum von anderen englischen Küstenstädten, doch als eines Tages seltsame Briefe auftauchen, gerät Aufruhr in das sonst so friedliche Städtchen. Neben zahlreichen Einwohner:innen der Stadt wird auch die fromme Edith mit Beschimpfungen und bösen Unterstellungen per Post geärgert.

Die Lage eskaliert so sehr, dass sich sogar die Behörden in den Fall einschalten und die kecke Rose in ihr Visier nehmen. Sie droht sogar, das Sorgerecht für ihre Tochter zu verlieren, doch Gladys Moss, die einzige Polizistin der Stadt, widmet sich mit besonderer Aufmerksamkeit der Suche nach dem/der Täter:in und könnte sie so entlasten.

Hier ist der erste Trailer zu "Kleine schmutzige Briefe":