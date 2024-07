Jella Haase stürzt sich als Ex-DDR-Spionin Kleo Straub kurz nach der "Wende" wieder in haarsträubende Abenteuer. Obwohl Staffel 2 der international gelobten Netflix-Serie "Kleo" nicht mehr ganz so gut ist, wie die grandiose erste Staffel, laden die sechs neuen Folgen trotzdem zum Binge-Watching ein. Wir wollen einmal zusammenfassen, welche Entwicklungen sich in der Handlung ergeben haben und das Ende erklären, weil man bei all den Schusswechseln leicht den Überblick verlieren kann.

In Staffel 2 dreht sich wieder alles um die Jagd nach dem geheimnisvollen roten Koffer. Gleich mehrere Interessenten sind dahinter her: abgesehen von der CIA, die ihn nicht lange behält, vor allem die Russen in Gestalt des skrupellosen Nikolai, der die KGB-Chefin eigenhändig ermordet und sich an ihre Stelle setzt. Dadurch findet ein Umschwung in der russischen Politik statt, denn statt Perestroika und Gorbatschow ist nun wieder radikaler Kommunismus angesagt. Ein lange bestehender Geheimplan soll umgesetzt werden, bei dem sich Russland die DDR und auch die BRD einverleibt.