Jane Fonda & Co. bei Klimagipfel

Die Klimakrise im TV muss nicht deprimierend sein, finden die Organisatoren. "Es kann Spaß machen, über den Klimawandel zu lachen. Es kann befreiend sein, ihn auf unseren Bildschirmen zu sehen und ihn den Menschen nicht als politische Botschaft aufdrängen zu müssen", sagt Fipps und verweist auf Erfolgsserien wie "Succession" und "The Sex Lives of College Girls". Sie zeigten, dass Autoren das Thema aufgreifen können, indem sie sich "über die Verantwortlichen lustig machen", anstatt nur düster zu sein.

Bei dem Treffen diskutieren unter anderem die Schauspielerin Quinta Brunson mit Oscar-prämierten Regisseuren von "Everything Everywhere All at Once", Kwan und Scheinert. Fonda will dazu aufrufen, in Kalifornien keine weiteren fossilen Brennstoffe zu fördern. Eine Podiumsdiskussion beschäftigt sich mit der Rolle improvisierter Shows und von Reality-TV für die Darstellung des Klimawandels.