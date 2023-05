Michelle Yeoh (60) erteilt Hoffnungen auf einen zweiten Teil von "Everything Everywhere All At Once" eine Absage. "Es gibt kein Sequel", sagte sie in einem Talk am Rande der Filmfestspiele von Cannes. "Wir würden uns nur wiederholen". Das Multiversums-Spektakel gewann dieses Jahr durchaus überraschend sieben Oscars. Darunter waren Awards für den besten Film und für Hauptdarstellerin Yeoh.

Für Michelle Yeoh hat sich durch ihre Rolle in "Everything Everywhere All At Once" und den Oscar-Gewinn viel verändert. Sie bekomme nun auch Drehbücher angeboten, in der ihre Figur nicht explizit als Asiatin ausgewiesen wird.