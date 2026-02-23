Knight of the Seven Kingdoms: Ende Staffel 1 - Ausblick Staffel 2

Als Vorlage der Spin-off-Serie dient die "Heckenritter"-Trilogie von "Game of Thrones"-Schöpfer George R.R. Martin (77, "Das Lied von Eis und Feuer"). Nach dem Turnier in Aschfurt, Hauptschauplatz von Staffel eins, ziehen Dunk und Egg nun weiter. Das ist über Staffel zwei bereits bekannt. Wer das Finale von Season eins noch nicht gesehen hat, sollte hier nicht weiterlesen.

Offenbar hat man damit gerechnet, dass Peter Claffey (29) als Ser Duncan der Große, ein niederer Heckenritter, und Dexter Sol Ansell (11) als Prinz Aegon "Egg" Targaryen, "Dunks" junger Knappe, beim TV-Publikum ankommen. Den ersten sechs Folgen, die auf HBO Max zu sehen sind, hat es weder an Wortwitz noch der blutigen Brutalität gefehlt, die die Fans von Westeros kennen.

Das Finale der ersten Staffel von "A Knight of the Seven Kingdoms" ist da. Die Fans des "Game of Thrones"-Ablegers müssen sich von Dunk und Egg aber nur auf Zeit verabschieden. HBO hat das Prequel bereits vor Ausstrahlung der ersten sechs Folgen verlängert.

Ende von Staffel 1 - Achtung, Spoiler!

Am Ende von Staffel 1wird klar, dass Dunk und Egg ein Team bleiben. Und das obwohl Eggs Vater, Prinz Maekar Targaryen (Sam Spruell), Dunks Bitte ablehnt, Egg als Knappe mit auf seine Reise zu nehmen: "Aegon ist vom Blut des Drachen, er kann nicht in Gräben schlafen..." Egg schließt sich dennoch dem Heckenritter an, was seinem Vater erst zu spät bewusst wird.

Welche neuen TV-Abenteuer auf Dunk und Egg zukommen, ist noch nicht bekannt. Es scheint aber kurzweilig weiterzugehen. Wie die erste Staffel wird auch die zweite Season von "A Knight of the Seven Kingdoms" wohl aus sechs halbstündigen Episoden bestehen.

Und auch für die neuen Folgen gibt es eine Buchvorlage von George R.R. Martin, nach "Das Urteil der Sieben" ist es dieses Mal "Das verschworene Schwert". Die Handlung des zweiten Teils der "Heckenritter"-Trilogie spielt einige Zeit nach den Ereignissen der ersten Staffel.