Mit dem Start der HBO-Serie "A Knight of the Seven Kingdoms" gibt es zur Freude der Fans endlich wieder etwas Neues aus dem "Game of Thrones"-Universum. Sophie Turner (29), die in der Originalserie Sansa Stark spielte, wird jedoch nicht einschalten, wie sie in einem Interview erzählte. Die Schauspielerin, die von 2011 bis 2019 in "Game of Thrones" zu sehen war, wurde kürzlich gefragt, ob sie die neue HBO-Spin-off-Serie anschauen wolle. Das Format basiert auf einer 1998 veröffentlichten Novelle von "GoT"-Erfinder George R. R. Martin (77).

Turner ist schon die Titelmelodie zu viel "Wenn ich ganz ehrlich bin: Alles, was mit 'Game of Thrones' zu tun hat, kann ich, glaube ich, nicht anschauen", sagte Turner im Gespräch mit dem freien Journalisten James B. Street am Rande der Premiere ihrer neuen Prime-Video-Serie "Steal". "Ich kann nicht einmal die Titelmelodie hören - sie löst bei mir Angst aus", gab sie zu. Warum sie so auf den berühmten Soundtrack reagiert, könne sie selbst nicht erklären, betonte Turner. "Ich weiß nicht, warum das so ist - ich hatte die beste Zeit bei 'Game of Thrones'. Aber ich kann mir nichts anschauen, was damit zu tun hat."

Schauspielerin drückt dem Team der Serie die Daumen Trotzdem äußerte Turner ihre Hoffnung auf den Erfolg der neuen Serie. "Ich freue mich sehr für die Schauspielerinnen und Schauspieler und glaube, dass das Projekt großartig wird. Ich wünsche allen Beteiligten viel Glück", sagte sie. "Ich werde es mir zwar nicht anschauen, aber ich drücke euch fest die Daumen."

Turner gab ihr Schauspieldebüt in "Game of Thrones" Die Arbeit an "Game of Thrones" über insgesamt acht Staffeln hinweg bezeichnete Turner als "die beste Schauspielschule". Für die Serie hatte sie bereits mit zwölf Jahren vorgesprochen, das Finale drehte sie im Alter von 23 Jahren. "Ich hatte nie eine klassische, formale Schauspielausbildung. Stattdessen durfte ich von den großartigen Schauspielerinnen und Schauspielern um mich herum lernen - ich hatte das Gefühl, als hätte ich bei einem Gewinnspiel gewonnen", erklärte Turner im August 2025 im "Dish"-Podcast. "Es war großartig. Wir waren alle wie eine Familie."

"A Knight of the Seven Kingdoms" spielt vor den Ereignissen von "Game of Thrones" "A Knight of the Seven Kingdoms" erzählt die Geschichte des Ritters Ser Duncan (Peter Claffey) und seines Knappen Egg (Dexter Sol Ansell). Laut HBO spielt die sechsteilige Serie etwa ein Jahrhundert vor den Ereignissen von "Game of Thrones" und zeigt, wie Duncan und Egg zusammen gefährliche Abenteuer meistern. Neue Folgen laufen sonntags auf HBO. Turners neue Serie "Steal" ist bereits auf Amazon Prime Video verfügbar.