Wenn der gezeichneten Manga-Welt reales Leben eingehaucht wird, kann dabei eigentlich nur eine opulente Fantasy-Saga herauskommen. Die Manga-Reihe "Saint Seiya" von Masami Kurumada wurde zunächst zwischen 1986 und 1991 publiziert. Ab 2006 setzte der Verfasser die Story unter dem "Saint Seiya: Next Dimension" fort, deren Handlung bis heute nicht abgeschlossen ist.

Welches actionreiche und magische Abenteuer mit dem starken Teenager Seiya uns nun bald im Kino erwartet, deutet ein erster Trailer zu "Knights of the Zodiac" an: