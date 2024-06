Die Dreharbeiten für den kommenden dritten Teil der "Knives Out"-Filmreihe haben endlich begonnen. Das haben sowohl der Streamingdienst Netflix als auch Regisseur Rian Johnson (50) via Instagram und X bekannt gegeben. Und nicht nur das: Fans können nun auch einen ersten Blick auf "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" erhaschen.

Ein First-Look-Foto in Schwarzweiß zeigt "James Bond"-Star Daniel Craig (56) in seiner legendären "Knives Out"-Rolle des Privatdetektivs Benoit Blanc - jedoch mit einem völlig neuen Aussehen: Er trägt nun lange Haare und einen Dreitagebart . Zuvor kannte man Benoit Blanc mit Kurzhaarfrisur und glattrasiert. Sein edler Kleidungsstil ist aber geblieben, Daniel Craig ist auf dem Foto im gewohnten Anzug mit Weste, Hut und Krawatte zu sehen.

Hochkarätige Besetzung in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Wie in den ersten beiden Teilen kann sich auch der Cast des dritten Teils mehr als sehen lassen. Neben Daniel Craig sind in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" Josh O'Connor (34), Glenn Close (77), Josh Brolin (56), Mila Kunis (40), Jeremy Renner (53), Kerry Washington (47), Andrew Scott (47), Cailee Spaeny (25), Daryl McCormack (31) und Thomas Haden Church (63) zu sehen. Für Regie und Drehbuch ist wie bei den ersten beiden Filmen Rian Johnson verantwortlich.

Die Story von "Knives Out 3" ist bislang noch nicht bekannt. Mit einem Netflix-Start vor 2025 sollte nicht gerechnet werden. Der erste Teil "Knives Out: Mord ist Familiensache" kam 2019 und der zweite Teil "Glass Onion: A Knives Out Mystery" 2022 heraus.