Der Mord an Pedro Rodríguez

Rosa Peral und Albert López töteten Pedro Rodríguez in dem Haus, das er mit Peral in der Küstenstadt Vilanova i la Geltrú teilte. Es wird angenommen, dass er durch "mindestens einen Schlag auf den Schädel" gestorben ist, wie "The Telegraph" berichtet. Als er den Schlag abbekam, war er entweder am Schlafen, Dösen oder stand unter Drogen. Welche der beiden Personen ihn umgebracht hat, konnte nie endgültig geklärt werden, da sich Peral und López stets gegenseitig beschuldigten.

24 Stunden später wurde das Auto mit der Leiche von Rodríguez am Foix-Stausee in Brand gesetzt. Da der See in einem Naturpark mit einer Fläche von über 7.800 Hektar liegt, hoffte man wohl, dass man die Leiche von Pedro Rodríguez nicht so schnell finden würde, doch nur kurze Zeit später fand man das Auto und den verbrannten Körper.

Um ihre Spuren weiter zu verwischen, brachten Peral und López das Mobiltelefon des Verstorbenen an Orte, die er normalerweise besuchte. Außerdem erzählten sie Bekannten, dass Rodríguez eine Fehde mit Perals Ex-Ehemann gehabt habe, um sein Verschwinden und seinen Tod logisch erklären zu können.