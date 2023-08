Wie viele starben an den Folgen?

Wenn man sich die Todeszahlen anschaut, die durch die Opioid-Krise ausgelöst wurden, stößt man stellenweise auf sich widersprechende Zahlen. Das liegt daran, dass manche Statistiken an einer anderen Stelle eine Grenze ziehen: Spricht man nur von einem OxyContin-Toten, wenn er durch ebendieses Mittel an einer Überdosis gestorben ist? Oder auch, wenn die Person durch OxyContin zum Heroinsüchtigen wurde und schließlich daran starb?

Fest steht, dass in den letzten 20 Jahren mehr als eine halbe Million Menschen an den Folgen einer Opioid-Überdosis gestorben sind, wie die "Tagesschau" meldet. "Das umfasst sowohl verschriebene Schmerzmittel als auch illegale Drogen wie Heroin." Die Zahl der Toten der Opioid-Krise scheint sich in den letzten Jahren sogar noch gesteigert haben, denn mittlerweile sterben laut "The Guardian" 100.000 Amerikaner:innen pro Jahr und "Opioide sind die häufigste Ursache für vorzeitigen Tod" in den USA, wie "Deutschlandfunk" berichtet. Das Weiße Haus schrieb in einer Pressemitteilung, dass in diesem Jahr jeden Tag rund 130 Opioid-Süchtige gestorben sind.

Dass die Zahl der Opioid-Abhängigen in den letzten Jahren nur gestiegen ist, zeigt sich daran, dass die Nachfrage nach Naloxon – ein Gegengift, das Patienten mit einer Überdosis als Nasenspray verabreicht wird und Menschenleben retten kann – seit 2017 um das 500-Fache gestiegen ist, wie "Deutschlandfunk" meldet.