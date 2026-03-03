Endlich ist es so weit: Der Kult-Schäferhund "Kommissar Rex" kehrt im April 2026 ins Fernsehen zurück! Diesmal geht der Vierbeiner gemeinsam mit Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) auf Verbrecherjagd. Mit dabei im neuen Team sind Ferdinand Seebacher, Doris Golpashin und Kabarett-Größe Alfred Dorfer als Pathologe.

Gleich zu Beginn warten knifflige Fälle – vom Fiaker-Tod bis zum Bombenalarm. Und auch privat wird es bei Kommissar Steiner nicht langweilig: Seine Tochter Anna steht plötzlich vor der Tür und wirbelt sein Gefühlsleben ordentlich durcheinander.

Wann und wo sind die von MR-Film für ORF und SAT.1 produzierten sechs neuen Folgen zu sehen?