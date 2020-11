Kommt bald die "Ready Player One"-Fortsetzung?

Der neue Roman wird unmittelbar an die Handlung von "Ready Player One" anknüpfen, denn auf die Hauptfigur Wade – im Film durch Tye Sheridan verkörpert – kommen weitere Herausforderungen zu. Seine "Easter Egg"-Suche in der Multiplayer-Simulation Oasis war wohl doch nicht so erfolgreich, wie zunächst angenommen. Oasis hat sich nämlich weiterentwickelt und wurde technisch noch versierter, aber auch ein neuer Feind wird Wade zu schaffen machen. Außerdem dürfen wir uns wieder auf jede Menge Anspielungen auf klassische Filme und Videospiele freuen.