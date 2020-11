"Ready Player One" und die hysterische Jagd nach dem versteckten Osterei

Die Welt in "Ready Player One" ist trostlos. Die Rohstoffe sind weitgehend verbraucht, die Realwirtschaft stagniert. Der Großteil der Menschen lebt am Rande der Großstädte in Slums, wo Wohnwägen übereinandergestapelt werden. Doch selbst die Bewohner der "Stacks" haben das minimale technologische Equipment, um sich in die virtuelle Realität der OASIS zu flüchten. Wie der Großteil der Menschen im Jahr 2045 verbringt auch Wade Watts ( Tye Sheridan) die meiste Zeit in der OASIS. Wade lebt in den Stacks rund um Columbus, Ohio, der am schnellsten wachsenden Stadt der Welt. In der OASIS ist er mit seinem digitalen Avatar Parzival auf der Jagd nach " Hallidays Easter Egg".

Dieses Osterei hat in "Ready Player One" rein gar nichts mit Ostern zu tun. Es ist eine Referenz an die Tradition, in Videogames versteckte Hinweise und Überraschungen zu platzieren. Diese sind meist so gut versteckt, dass sie nur von wirklich leidenschaftlichen Spielern gefunden werden können.

Ultimative Schatzsuche im Affentempo