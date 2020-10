Kommt "The Addams Family" als Serie von Tim Burton?

Die "The Addams Family" wurde im Jahr 1938 von dem Cartoonisten Charles Addams geschaffen. Seitdem wurden die seltsamen Geschichten der morbiden Familie mehrmals verfilmt: Bekannt wurde sie durch die TV-Serie aus dem Jahr 1964, die auch hierzulande im Fernsehen lief. In den 90er-Jahren wurde die Serie erfolgreich für das Kino adaptiert. In zwei Filmen unter der Regie von Barry Sonnenfeld spielten Anjelica Huston und Raúl Juliá das Ehepaar Morticia und Gomez Addams. Christina Ricci war in den Filmen Wednesday Addams. Zuletzt war "The Addams Family" als Animationsfilm im Kino zu sehen.