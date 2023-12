Konzertfilm-Boom als Post-Covid-Phänomen

Vor allem der riesige Erfolg von "Taylor Swift: The Eras Tour" dürfte den in den letzten Jahren zu beobachteten Trend, Konzerterlebnisse in Kinoevents zu verwandeln, noch weiter verstärken. Angefacht wurde dieser bereits während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021. Da aufgrund der Schutzmaßnahmen keine Live-Events vor Publikum stattfinden konnten, traten viele Acts wie Miley Cyrus (31), James Blunt (49), Coldplay oder Nick Cave (66) einfach vor Kameras statt vor Menschen auf und brachten die Konzerte dann per Stream zu ihren Fans.

Kult-Konzertfilm "Stop making Sense" feiert Kino-Jubiläum

Im Jahr 2023 beförderten neben Taylor Swift und Beyoncé auch noch weitere Superstars der Musikszene ihre Konzerte auf die große Leinwand. Beispielsweise Billie Eilish (22) mit ihrem Konzertfilm "Live At The O2 (Extended Cut)", der am 27. Januar einmalig in über 2.000 Kinos gezeigt wurde. Auch die Metal-Band Metallica ließ mit dem Kino-Event "Metallica: M72 World Tour Live From Arlington, TX" ihre Fans am 19. und 21. August weltweit an ihren Live-Shows teilhaben. Zudem kehrte der legendäre Konzertfilm "Stop Making Sense" der Avantgarde-Band Talking Heads aus dem Jahr 1983 anlässlich seines 40. Jubiläums mit 4K-Remaster noch einmal in die Kinos zurück.