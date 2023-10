Vermutlicher Kinostart am 1. Dezember 2023

Der Konzertfilm soll Insidern zufolge bereits am 1. Dezember 2023 in den Handel kommen. Zudem werde vermutet, dass in dem Film Mitschnitte jener Konzerte präsentiert werden, die Beyoncé am 23. und 24. September in ihrer Heimatstadt Houston gegeben hat.