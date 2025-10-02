ZDF und Apple TV+ wollen deutsche Krankenhausserie fortsetzen. Die Folgen sind im kommenden Jahr im Free-TV zu sehen.

Die erfolgreiche Krankenhausserie "KRANK Berlin" bekommt eine zweite Staffel. Dafür setzen ZDF und Apple TV+ ihre Zusammenarbeit fort, wie das ZDF in einer Pressemitteilung erklärt. Realisiert werden für die neue Staffel acht weitere Folgen. Wann diese erscheinen werden, lässt der Sender noch offen. "Mit 'KRANK Berlin' ist eine außergewöhnliche Serie entstanden, die durch ihre Authentizität, Relevanz und den internationalen Anspruch zeigt, wie kraftvoll und anschlussfähig fiktionales Erzählen aus Deutschland sein kann", so Nadine Bilke, Programmdirektorin des ZDF.

Mit Deutschem Fernsehpreis ausgezeichnet Die erste Staffel von "KRANK Berlin" erschien im Februar 2025. Sie wurde erst gestern mit dem Deutschen Fernsehpreis als "Beste Drama-Serie" sowie in der Kategorie "Beste Kamera-Fiktion" ausgezeichnet. Für Programmdirektorin Bilke ein weiterer Grund, die Serie fortzusetzen: "Die Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis unterstreicht die Qualität und Strahlkraft dieser Produktion. Wir freuen uns sehr, dass unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Apple TV+ bei dieser Serie weitergeht." Wann die zweite Staffel veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt. Die erste Staffel, die es im Streaming bisher nur auf Apple TV+ zu sehen gab, wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 auf ZDFneo und auch in der Mediathek des ZDF erscheinen.

Darum geht es in "KRANK Berlin" "KRANK Berlin" folgt der jungen Ärztin Dr. Zanna Parker (Haley Louise Jones, 36), die nach einer persönlichen Krise von München nach Berlin zieht. Dort wagt sie in der Notaufnahme des am stärksten überfüllten Krankenhauses der Stadt einen Neuanfang und übernimmt die Leitung. In der Folge kämpft Dr. Parker nicht nur mit dem Widerstand des übermüdeten und unterbezahlten Personals gegen ihre notwendigen Änderungen im Betriebsablauf, sondern auch mit einem ineffizienten Gesundheitssystem. In weiteren Rollen sind unter anderen Slavko Popadić (34), Şafak Şengül (31), Samirah Breuer (23), Bernhard Schütz (66), Peter Lohmeyer (63) und Benjamin Radjaipour (35) zu sehen.