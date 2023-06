"Kümmert euch um Maya": Was macht Maya Kowalski heute?

Das macht Maya Kowalski heute

"The Cut" berichtet davon, dass Maya Kowalski täglich trainiert, um ihre Schmerzen in den Griff zu bekommen, und "akademisch ambitioniert" ist. Derzeit nimmt sie am Talent-Programm für begabte Kinder der hoch angesehenen Duke University teil. Sie ist Eiskunstläuferin und hat im März dieses Jahres bei einem Wettbewerb den ersten Platz belegt.

Während sie und ihre Familie auf den Prozess warten, in dem sie das Vorgehen des Staates in Mayas Fall anklagen, trifft sie sich in ihrer Freizeit viel mit Freund:innen, um sich so etwas von dem tragischen Tod ihrer Mutter und dem bevorstehenden Prozess ablenken zu können.