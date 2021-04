Kino-Event

Alles, was die Fans an der Serie "Krass Klassenfahrt" lieben, wird hier zum großen Kino-Event: Authentische Charaktere in einer abgefahrenen Larger-than-Life-Story, geniale Scripted-Reality-Satire und dabei immer lebensnah, emotional und mitreißend.

Der Kinostart von "Krass Klassenfahrt" ist für Herbst/Winter 2021 geplant.