Beim "Krönungskonzert" für König Charles III. werden auch Hollywoodstar Tom Cruise und die tierische Comicfigur "Winnie-the-Pooh" eine Rolle spielen. Die Ankündigung in der Nacht auf Samstag weckte Erwartungen, dass es bei der Veranstaltung am Abend des 7. Mai auf Schloss Windsor zu einer ähnlichen Szene kommen könnte wie beim Jubiläumskonzert für Queen Elizabeth II. im Juni 2022.

Damals hatte sich die Königin für einen viel bejubelten Video-Sketch mit dem animierten Bären Paddington zum Tee getroffen. Die Krönung von Charles und seiner Frau Queen Camilla findet am 6. Mai in der Westminster Abbey in London statt.