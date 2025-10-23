Das Format soll sich gezielt von bestehenden Sendungen abheben und neue Möglichkeiten der KI-gestützten Produktion aufzeigen.

Mit dem neuen Kurz-Format "kudlmudl.ki" , das am 26. Oktober 2025 startet , bringt das Medienhaus ProSiebenSat.1 PULS4 erstmals eine zu 100 Prozent KI-generierte Satire-Sendung ins lineare TV und auf JOYN, die die kreativen Möglichkeiten der KI auslotet und damit beleuchtet, was die Alpenrepublik bewegt und ausmacht.

Das erwartet uns bei "kudlmudl.ki"

Das Format parodiert aktuelle Themen, übersetzt internationale KI-Content-Trends in eine österreichische Welt und bietet satirische Inhalte, die bewusst nicht die Realität widerspiegeln oder in dieser Form ohne KI nicht möglich wären. Neben sehr menschlicher Unterhaltung aus Österreich für Österreich, umfassenden News & Nachrichten, wo weiterhin Information und der gemeinsame Kampf gegen Fake-News und Desinformation im Vordergrund stehen, entstehen durch KI ganz neue Formatmöglichkeiten im Entertainment-Bereich.

Produziert wird das vorerst drei-minütige, wöchentliche Kurz-Format von Leo Bauer und Oliver Svec. In einer Presseaussendung geben sie folgendes Statement dazu ab: "Wir sehen das als Initialzündung für eine ganz neue Art von Content in Österreich. „kudlmudl.ki“ soll eine offene Plattform für unterhaltsamen KI-Content aus Österreich sein und alle kreativen Prompting-Nerds sind herzlich eingeladen, Clips zu dieser Sendung beizutragen."

Erstausstrahlung des Kurzformats „kudlmudl.ki“ am 26. Oktober um 19:30 Uhr auf PULS 4.