Platin-ROMY an Otto Waalkes



Auch Otto Waalkes wird bei der KURIER ROMY-Gala in der Hofburg ausgezeichnet – und zwar mit der Platin-ROMY für das Lebenswerk. Nur wenige vermögen es, Menschen derart zum Lachen zu bringen – und das über Generationen hinweg. Das alleine verdient - vor allem in Zeiten wie diesen - jeden Preis. Aber Otto Waalkes ist darüber hinaus auch in seiner Kunst unschlagbar: Seine Figuren sind Kult und seine Gags funktionieren nach wie vor. Kurz: Die Präsenz des Vielarbeiters in Film und Fernsehen ist eine höchst erfreuliche Konstante im gesamten deutschsprachigen Raum.



Insbesondere in Österreich, wo er nicht ohne Grund über die Maßen beliebt ist: Der kultige Ostfriese wurde hierzulande schon früh mit großer Zuneigung aufgenommen. Und das nicht erst, seit er im ZIB2-Interview unter dem Tisch verschwand und Ingrid Thurnher alias „Frau Turnschuh“ – die nach Kräften versuchte, so etwas ähnliches wie ein Interview zu führen und dabei grandios scheiterte – an den Rand eines verzweifelten Lachkrampfs trieb. Mit seinen Programmen, Gags, Filmen, Auftritten, als Synchronsprecher und Musiker hat Otto Waalkes, der im Juli 75 Jahre alt wird, Unterhaltungsgeschichte geschrieben.