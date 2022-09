"The Whale"-Erfolg in Venedig: Brendan Fraser zu Tränen gerührt

"The Whale" gehört zu den vielversprechendsten Werken, die auf den Filmfestspielen von Venedig gezeigt werden. Die Weltpremiere des Dramas von Darren Aronofsky (53) am Sonntagabend war ein voller Erfolg. Für seine Darbietung als Hauptdarsteller hat Brendan Fraser (53) großen Applaus geerntet und seine Rückkehr nach Hollywood eingeläutet. Es wird vermutet, dass Fraser an der Spitze des Oscar-Rennens um die Auszeichnung als "Bester Schauspieler" stehen wird.

Das Publikum spendete ihm sechs Minuten lang Beifall und Standing Ovations. Videos, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen Fraser um Fassung ringend. Die Begeisterung der Menschen rührte ihn zu Tränen. Wie unter anderem "Variety" berichtet, war er nicht der Einzige im Saal: Während der letzten Szenen des Films brauchten demnach viele im Kinopublikum ein Taschentuch.