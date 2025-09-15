Zum 35. Mal werden heuer die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen

mit der begehrten KURIER ROMY ausgezeichnet. Im Rahmen einer Präsentation hat nun der Veranstalter – das KURIER Medienhaus in Kooperation mit dem ORF – im Wiener Palais Coburg Residenz Einblicke, Ausblicke und detaillierte Informationen rund um die KURIER ROMY GALA 2025 gegeben, die am 28. November auf Schloss Kaps in Kitzbühel stattfindet.

Es gibt Neuerungen bei den Nominierungen: Zu den bisherigen Kategorien kommen in diesem Jahr die Kategorien KURIER-Preis für TV-Analyse, Beste TV-Doku und KURIER-Publikumshit hinzu. Jury-Vorsitzender und KURIER Kulturressortleiter Georg

Leyrer meint hierzu in einer Presseaussendung: „Das traditionelle Herz der KURIER ROMY sind und bleiben die Schauspiel-Kategorien. Darüber hinaus geben wir auch der Information einen immer größeren Stellenwert: Verlässliche Fakten sind heute wichtiger denn je, der Journalismus ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Die KURIER ROMY bietet daher der Information heuer so viel Raum wie nie zuvor.