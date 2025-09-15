KURIER ROMY 2025: Das sind die Nominierungen
Zum 35. Mal werden heuer die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen
mit der begehrten KURIER ROMY ausgezeichnet. Im Rahmen einer Präsentation hat nun der Veranstalter – das KURIER Medienhaus in Kooperation mit dem ORF – im Wiener Palais Coburg Residenz Einblicke, Ausblicke und detaillierte Informationen rund um die KURIER ROMY GALA 2025 gegeben, die am 28. November auf Schloss Kaps in Kitzbühel stattfindet.
Es gibt Neuerungen bei den Nominierungen: Zu den bisherigen Kategorien kommen in diesem Jahr die Kategorien KURIER-Preis für TV-Analyse, Beste TV-Doku und KURIER-Publikumshit hinzu. Jury-Vorsitzender und KURIER Kulturressortleiter Georg
Leyrer meint hierzu in einer Presseaussendung: „Das traditionelle Herz der KURIER ROMY sind und bleiben die Schauspiel-Kategorien. Darüber hinaus geben wir auch der Information einen immer größeren Stellenwert: Verlässliche Fakten sind heute wichtiger denn je, der Journalismus ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Die KURIER ROMY bietet daher der Information heuer so viel Raum wie nie zuvor.
Die Nominierungen für die KURIER ROMY 2025
- Kategorie: Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming
Anke Engelke
Veronica Ferres
Julia Jentsch
Brigitte Kren
Stefanie Reinsperger
- Kategorie: Beliebtester Schauspieler TV/Streaming
Daniel Brühl
Lucas Englander
Christoph Luser
Nicholas Ofczarek
Thomas Stipsits
- Kategorie: Beliebteste Schauspielerin Film
Pia Hierzegger
Sandra Hüller
Birgit Minichmayr
Caroline Peters
Susi Stach
- Kategorie: Beliebtester Schauspieler Film
August Diehl
Voodoo Jürgens
Paul Pizzera & Otto Jaus
Laurence Rupp
Simon Schwarz
- Kategorie: TV-Journalismus
Peter Klien
Sandra Maischberger
Magdalena Punz
Peter Resetarits
Alexandra Maritza Wachter
- Kategorie: KURIER-Preis für TV-Analyse
Maria Angelini-Santner, Tanzprofi
Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor
Thomas Hofer, Politik-Experte
Oberst Markus Reisner, Militär-Experte
Viktoria Schnaderbeck, Fußball-Expertin
- Kategorie: Beste TV-Doku
FC Hollywood – der FC Bayern und die verrückten 90er
Dok1 Marcel
Gegen das Schweigen-Machtmissbrauch bei Theater und Film
Terra Mater Katavi
505 Tage Dunkelheit-Tal Shohams Geiselhaft
- Kategorie: Show/Unterhaltung
Barbara Karlich & Armin Assinger „9 Plätze 9 Schätze“
Bill & Tom Kaulitz „Kaulitz & Kaulitz”
„Das große Backen“, Enie van de Meiklokjes mit Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs
Hans Martin Paar „Fahndung Österreich“
Silvia Schneider „Silvia kocht“
„100 Jahre Radio“ Teresa Vogl & Michael Ostrowski
- Kategorie: KURIER-Publikumshit
School Of Champions
Biester
Kopftuchmafia
Andrea lässt sich scheiden
Pfau – Bin ich echt?
Jedermann Salzburger Festspiele - Deleila Piasko & Philipp Hochmair
Wo ist das Publikums-Voting möglich?
Auf www.romy.at kann das Publikum ab sofort über die beliebtesten Film- und Fernsehstars 2025 abstimmen. Voting-Ende ist am Montag, 13. Oktober 2025 um 10 Uhr.