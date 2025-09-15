News

KURIER ROMY 2025: Das sind die Nominierungen

Gruppenbild von KURIER Romy 2025-Pressekonferenz
Franco Schedl
Franco Schedl
15.09.25, 14:50
Neuerungen bei den Nominierungen. Das Publikums-Voting ist vom 15. September bis 13. Oktober möglich.

 Zum 35. Mal werden heuer die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen
mit der begehrten KURIER ROMY ausgezeichnet. Im Rahmen einer Präsentation hat nun der Veranstalter – das KURIER Medienhaus in Kooperation mit dem ORF – im  Wiener Palais Coburg Residenz Einblicke, Ausblicke und detaillierte Informationen rund um die KURIER ROMY GALA 2025 gegeben, die am 28. November auf Schloss Kaps in Kitzbühel stattfindet. 

Es gibt Neuerungen bei den Nominierungen: Zu den bisherigen Kategorien kommen in diesem Jahr die Kategorien KURIER-Preis für TV-Analyse, Beste TV-Doku und KURIER-Publikumshit hinzu. Jury-Vorsitzender und KURIER Kulturressortleiter Georg
Leyrer meint hierzu in einer Presseaussendung: „Das traditionelle Herz der KURIER ROMY sind und bleiben die Schauspiel-Kategorien. Darüber hinaus geben wir auch der Information einen immer größeren Stellenwert: Verlässliche Fakten sind heute wichtiger denn je, der Journalismus ist mit vielen Herausforderungen konfrontiert. Die KURIER ROMY bietet daher der Information heuer so viel Raum wie nie zuvor. 

Die Nominierungen für die KURIER ROMY 2025

  • Kategorie: Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming
    Anke Engelke
    Veronica Ferres
    Julia Jentsch
    Brigitte Kren
    Stefanie Reinsperger
  • Kategorie: Beliebtester Schauspieler TV/Streaming
    Daniel Brühl
    Lucas Englander
    Christoph Luser
    Nicholas Ofczarek
    Thomas Stipsits
  • Kategorie: Beliebteste Schauspielerin Film
    Pia Hierzegger
    Sandra Hüller
    Birgit Minichmayr
    Caroline Peters
    Susi Stach
  • Kategorie: Beliebtester Schauspieler Film
    August Diehl
    Voodoo Jürgens
    Paul Pizzera & Otto Jaus
    Laurence Rupp
    Simon Schwarz
  • Kategorie: TV-Journalismus
    Peter Klien
    Sandra Maischberger
    Magdalena Punz
    Peter Resetarits
    Alexandra Maritza Wachter
  • Kategorie: KURIER-Preis für TV-Analyse
    Maria Angelini-Santner, Tanzprofi
    Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor
    Thomas Hofer, Politik-Experte
    Oberst Markus Reisner, Militär-Experte
    Viktoria Schnaderbeck, Fußball-Expertin
  • Kategorie: Beste TV-Doku
    FC Hollywood – der FC Bayern und die verrückten 90er
    Dok1 Marcel
    Gegen das Schweigen-Machtmissbrauch bei Theater und Film
    Terra Mater Katavi
    505 Tage Dunkelheit-Tal Shohams Geiselhaft
  • Kategorie: Show/Unterhaltung
    Barbara Karlich & Armin Assinger „9 Plätze 9 Schätze“
    Bill & Tom Kaulitz „Kaulitz & Kaulitz”
    „Das große Backen“, Enie van de Meiklokjes mit Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs
    Hans Martin Paar „Fahndung Österreich“
    Silvia Schneider „Silvia kocht“
    „100 Jahre Radio“ Teresa Vogl & Michael Ostrowski
  • Kategorie: KURIER-Publikumshit
    School Of Champions
    Biester
    Kopftuchmafia
    Andrea lässt sich scheiden
    Pfau – Bin ich echt?
    Jedermann Salzburger Festspiele - Deleila Piasko & Philipp Hochmair
Wo ist das Publikums-Voting möglich?

Auf www.romy.at kann das Publikum ab sofort über die beliebtesten Film- und Fernsehstars 2025 abstimmen. Voting-Ende ist am Montag, 13. Oktober 2025 um 10 Uhr.

