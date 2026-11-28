KURIER ROMY 2026: Wer hat heuer gewonnen?
Unter dem Motto „starry night“ wurde die KURIER ROMY Gala 2026 auf Schloss Kaps in Kitzbühel zu einem Treffpunkt der heimischen und deutschen Film-, Fernseh- und Entertainmentbranche. Mehr als 600 Gäste feierten die Gewinnerinnen und Gewinner der begehrten Publikumspreise, besondere Produktionen und außergewöhnliche Karrieren. Durch den glamourösen Abend führten Fanny Stapf und Giovanni Zarrella.
Die Jury besteht aus einigen der renommiertesten Film- und Medienjournalisten Österreichs. Damit wird der Auszeichnung, welche die Film- und Fernsehbranche in ihrer gesamten Bandbreite würdigen soll, zusätzliches Gewicht verliehen. Die Jury kürt in mehreren Sitzungen all jene Publikumslieblinge, die sich der ROMY-Wahl stellen dürfen, und sorgt so nicht nur für einen fundierten Blick auf die Branche, sondern auch für Abwechslung.
Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY 2026
Beliebteste Schauspielerin TV/Streaming:
Erika Deutinger, Linde Prelog und Erika Mottl
Beliebtester Schauspieler TV/Streaming:
Maximilian Brückner
Beliebteste Schauspielerin Film:
Elke Winkens
Beliebtester Schauspieler Film:
Elyas M’Barek
Information/Journalismus:
Stefan Lenglinger
Sport-TV-Moment des Jahres:
Marko Arnautović
Show/Unterhaltung:
Johann-Philipp Spiegelfeld
Aufgefallen:
Patrick Budgen
Platin-ROMY für das Lebenswerk:
Heinz Marecek
KURIER ROMY Sonderpreis „TV-Ereignis des Jahres“:
Eurovision Song Contest (ESC) – Victoria Swarovski und Michael Ostrowski
ErfolgsROMYs:
„AUFPUTZT IS‘“, „Das Kanu des Manitu“ und „Steckerlfischfiasko“
KURIER ROMY Spitzensport:
Felix Gottwald, Alessandro Hämmerle, Johannes Aigner und Lara Vadlau