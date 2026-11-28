Unter dem Motto „starry night“ wurde die KURIER ROMY Gala 2026 auf Schloss Kaps in Kitzbühel zu einem Treffpunkt der heimischen und deutschen Film-, Fernseh- und Entertainmentbranche. Mehr als 600 Gäste feierten die Gewinnerinnen und Gewinner der begehrten Publikumspreise, besondere Produktionen und außergewöhnliche Karrieren. Durch den glamourösen Abend führten Fanny Stapf und Giovanni Zarrella.

Die Jury besteht aus einigen der renommiertesten Film- und Medienjournalisten Österreichs. Damit wird der Auszeichnung, welche die Film- und Fernsehbranche in ihrer gesamten Bandbreite würdigen soll, zusätzliches Gewicht verliehen. Die Jury kürt in mehreren Sitzungen all jene Publikumslieblinge, die sich der ROMY-Wahl stellen dürfen, und sorgt so nicht nur für einen fundierten Blick auf die Branche, sondern auch für Abwechslung.