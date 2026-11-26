KURIER ROMY-Branchenpreise 2026: Das sind die Gewinner
Große Bühne für jene, die sonst meist hinter der Kamera stehen: Im Rahmen des KURIER ROMY-Branchenfestes im Filmtheater Kitzbühel wurden am 25. November die Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY-Branchenpreise 2026 ausgezeichnet. In neun Kategorien würdigte der KURIER herausragende Leistungen und besondere Talente der deutschsprachigen Film-und Fernsehbranche. Gevotet haben alle Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen 35 Jahre. Die Platin-ROMY für das Lebenswerk ging an Georg Riha, Sonder-ROMY serhielten Käthe Kratz und Katharina Ernst.
Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY-Branchenpreise 2026
Bester Film:
„Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“
Beste Produktion:
„Hundertdreizehn“
Beste Serie:
„Unfamiliar“
Beste Dokumentation:
„Nöstlinger – Sowieso und überhaupt“
Beste Regie:
Markus Schleinzer („Rose“)
Bestes Buch:
Sandra Wollner („Everytime“)
Beste Kamera:
Judith Kaufmann („Gentle Monster“)
Entdeckung weiblich:
Elif Duygu („2Hot2Drive“)
Entdeckung männlich:
Nils Arztmann („BRUNO“)
Platin-ROMY für das Lebenswerk:
Georg Riha
Sonder-ROMY:
Käthe Kratz
Sonder-ROMY:
Katharina Ernst
Preise des Filmfestivals Kitzbühel
Das KURIER ROMY-Branchenfest fand zum zweiten Mal in Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel statt. Auch die vier Preise des FFK wurden daher im Rahmen des Branchenfestes vergeben:
Gewinnerin Spielfilm:
„Silent Rebellion von Maria-Elsa Sgualdo“
Gewinner Dokumentarfilm:
„A Simple Soldier von Artem Ryzhykov und Juan Camilo Cruz“
Gewinner Kurzfilm National:
„The Tables Have Turned von Lisa Hasenhütl“
Gewinner Kurzfilm International:
„Koze! (Goats!)“ von Tonći Gaćina