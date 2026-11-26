Große Bühne für jene, die sonst meist hinter der Kamera stehen: Im Rahmen des KURIER ROMY-Branchenfestes im Filmtheater Kitzbühel wurden am 25. November die Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY-Branchenpreise 2026 ausgezeichnet. In neun Kategorien würdigte der KURIER herausragende Leistungen und besondere Talente der deutschsprachigen Film-und Fernsehbranche. Gevotet haben alle Preisträgerinnen und Preisträger der vergangenen 35 Jahre. Die Platin-ROMY für das Lebenswerk ging an Georg Riha, Sonder-ROMY serhielten Käthe Kratz und Katharina Ernst.