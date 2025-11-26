KURIER ROMY-Gala 2025: Wann ist die ORF-Live-Übertragung?
Zum 35. Mal werden heuer die Publikumslieblinge aus Film und Fernsehen mit der begehrten KURIER ROMY ausgezeichnet. Erstmals findet die schillernde Preisverleihung auf Schloss Kaps in Kitzbühel in Kooperation mit dem Filmfestival Kitzbühel statt. Mirjam Weichselbraun und Hans Sigl begrüßen zahlreiche nationale und internationale Stars am Freitag, dem 28. November 2025, zur „KURIER ROMY Gala 2025“, um 21.20 Uhr live in ORF 2 und auf ORF ON: Dann wird das Geheimnis gelüftet, wer heuer eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen darf.
Das sind die ROMY-Nominierungen 2025
In der Kategorie „Bester Film“ dürfen sich folgende vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Kinofilme über eine Nominierung freuen: „Mit einem Tiger schlafen“, „Perla“, „Mond“ und „Persona non grata“.
Für die „Beste Produktion“ sind u. a. Tommy Pridnig (Lotus Film) für die ORF-Serie „Die Fälle der Gerti B.“, Thomas Hroch, Gerald Podgornig, Benito Mueller, Wolfgang Mueller, Al Munteanu, Daniel Geronimo Prochaska (Mona Film, Barry Films, SquareOne Productions) für den ORF/Netflix-Serienerfolg „Totenfrau“ sowie Johanna Scherz und Alexander Glehr (Film AG, Allegro Filmproduktion) für den vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinofilm „Altweibersommer“ nominiert.
In der Kategorie „Beste Doku Kino“ sind die vom ORF m Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinodokus „Noch lange keine Lipizzaner“, „Favoriten“, „… Ned, Tassot, Yossot …“ und „Die letzte Botschafterin“ auf der Nominierungsliste.
Für die „Beste Regie“ sind Anja Salomonowitz für „Mit einem Tiger schlafen“, Kurdwin Ayub für „Mond“, Elisabeth Scharang für „Wald“, Kat Rohrer für „What A Feeling“ und Pia Hierzegger für „Altweibersommer“ vorgeschlagen.
Und für die „Beste Kamera" können sich Judith Benedikt für ".. Ned, Tassot, Yossot …“, Carmen Treichl für den vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Kinofilm „Welcome Home Baby“ und Jo Molitoris für „Mit einem Tiger schlafen“ über eine Nominierung freuen.
Als „Entdeckung weiblich“ sind Andrea Guo, Caroline Frank, Luisa-Céline Gaffron und Magdalena Laubisch nominiert, als „Entdeckung männlich“ können Benedikt Kalcher, Stefan Gorski, Gustav Schmidt und Enzo Brumm auf eine Auszeichnung hoffen.
Branchen-ROMY
Neben der Auszeichnung von Österreichs Publikumslieblingen werden am Tag nach der KURIER-ROMY-Gala Filmschaffende hinter der Kamera für ihre herausragenden Leistungen mit der Branchen-ROMY geehrt.
Insgesamt gibt es 19 Nominierungen für 14 ORF-Produktionen, davon zwei vom ORF eigen- oder koproduzierte Fernsehproduktionen und zwölf kofinanzierte Kinoproduktionen, in acht Kategorien der Branchen-ROMY. Über die Auszeichnung konnten alle bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY abstimmen.
Die Highlights der Verleihung, die am 29. November – ebenfalls in Kitzbühel – stattfindet, sind am Sonntag, dem 7. Dezember, um 13.20 Uhr in einem „Seitenblicke Spezial“ in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.