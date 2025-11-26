Neben der Auszeichnung von Österreichs Publikumslieblingen werden am Tag nach der KURIER-ROMY-Gala Filmschaffende hinter der Kamera für ihre herausragenden Leistungen mit der Branchen-ROMY geehrt.

Insgesamt gibt es 19 Nominierungen für 14 ORF-Produktionen, davon zwei vom ORF eigen- oder koproduzierte Fernsehproduktionen und zwölf kofinanzierte Kinoproduktionen, in acht Kategorien der Branchen-ROMY. Über die Auszeichnung konnten alle bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY abstimmen.

Die Highlights der Verleihung, die am 29. November – ebenfalls in Kitzbühel – stattfindet, sind am Sonntag, dem 7. Dezember, um 13.20 Uhr in einem „Seitenblicke Spezial“ in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.