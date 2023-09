Regisseur Kurt Langbein hat kein Problem damit, dass erst nach der Fertigstellung seines Dokumentarfilms "Projekt Ballhausplatz" die erste Anklage gegen Sebastian Kurz öffentlich wurde. "Die strafrechtliche Seite war nie mein Anliegen", sagte er im Gespräch mit der APA. Überrascht hat ihn, dass die ÖVP-Spitze bereits vor dem Dreh der Doku Stimmung dagegen machte.

"Der Film konzentriert sich rein auf die politischen Sachverhalte und die Manipulation der Öffentlichkeit", so Langbein, dessen rund 100-minütige Dokumentation über den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz am Donnerstag (21. September) in den Kinos anläuft. Die juristischen Konsequenzen - ein "Parallelgeschehen" - seien bewusst ausgespart worden. Persönlich vertraut der Filmemacher nun auf die Justiz - "eine der wenigen Stärken, die der österreichischen Demokratie geblieben ist".