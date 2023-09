Die unterschiedliche Herangehensweise

"Kurz - der Film":

Die Dokumentation konzentriert sich in ihrem Erzählstil auf Interviews. An der Spitze steht natürlich Sebastian Kurz selbst, gefolgt von seinen engsten (politischen) Vertrauten. Kritiker:innen wie SPÖ-Altkanzler Christian Kern, NEOS-Mandatarin Stephanie Krisper und Investigativjournalist Michael Nikbakhsh kommen darin zwar auch vor, gehen jedoch in der Masse der positiven Stimmen für Kurz laut "Der Standard" etwas unter.

Manche Kritiker:innen sind in dem Film aber gar nicht zu Wort gekommen, obwohl sie für die Doku vor der Kamera standen. So schaffte es Medienhistoriker Fritz Hausjell mit seiner Kritik am Umgang von Kurz mit den Medien nicht in "Kurz - der Film".