Kylie-Minogue-Biopic: Margot Robbie wäre ihre Wunsch-Besetzung

Minogues neue Show soll Songs aus ihrem kommenden sechzehnten Album "Tension" enthalten und die größten Hits ihrer vier Jahrzehnte währenden Karriere abdecken. Die Show befindet sich seit fast drei Jahren in der Entwicklung und ist ihre erste Konzertreihe in den USA seit 2011.

"Ich möchte, dass es die Essenz dessen ist, was eine Kylie-Show geworden ist, also viel Glamour und Hingabe", sagte sie über das, was die Fans erwarten können. "Ich habe einige Versionen von Songs, die man noch nie gehört hat, Neuinterpretationen von Songs, was sehr aufregend ist. Live-Band und Tänzer, tolle Kostüme. Das ist die Basis - und dann werden wir sehen, welche Überraschungen wir uns noch einfallen lassen."

Sie wird der erste Headliner im Voltaire sein, einem Veranstaltungsort mit 1.000 Plätzen, der verspricht, die Grenzen zwischen einem intimen Club, einem Konzert und einem Unterhaltungsort zu verwischen. "Ich bin so dankbar, dass ich bei der Gründung dabei sein kann", sagte Minogue. "Es ist einfach so aufregend, dass wir etwas Neues schaffen werden."