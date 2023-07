Barbie-Girl! Die 5 besten Filme mit Margot Robbie

In den frühen 1990ern ist der New Yorker Börsenmakler Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) in seinem Job überaus erfolgreich. Mit einer eigens gegründeten Scheinfirma verschleiert er seine Betrügereien, mit denen er seinen ausschweifenden Lebensstil und seine Drogensucht finanziert. Belfort scheint nicht zu stoppen und scheffelt Unmengen von Geld, doch dann beginnt seine Erfolgskurve sich allmählich nach unten zu neigen. Die Justiz wird aufmerksam auf den Multi-Millionär, dem Kontakte zur New Yorker Unterwelt nachgesagt werden. Als die Gesetzeshüter:innen Belfort langsam auf die Schliche kommen, droht sein gesamtes Kartenhaus einzubrechen.

"The Wolf of Wallstreet" war der große Durchbruch von Margot Robbie. Auch wenn in diesem Film vor allem ihre körperlichen Attribute im Vordergrund stehen, lässt sich auch hier schon ihr großes Charisma erahnen.

"The Wolf of Wallstreet" ist derzeit auf Netflix, AppleTV+ und Amazon Prime Video zu sehen. Hier geht's zum Film!