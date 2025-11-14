LaCinetek-Schwerpunkt Französische Komödien: Mit DIESEN Filmen
Die Streaming-Plattform mit Arthouse-Filmen und thematischem Fokus bietet einen neuen Schwerpunkt.
Die Streaming-Plattform LaCinetek präsentiert in kuratierter Form Filmempfehlungen von international renommierten Regisseurinnen und Regisseuren. Bestehend aus redaktionell aufgearbeiteten Rubriken und Filmauswahlen, beinhaltet das Abo rund 40 regelmäßig wechselnde Filme. Ab November stellt LaCinetek das Thema französische Komödien in den Mittelpunkt. Welche Filme werden in dem Spezialprogramm gezeigt?
LaCinetek-Filmauswahl zum FILMFENSTER: Französische Komödien
Geboten werden vier Klassiker der französischen Komödie. Mal satirisch, mal märchenhaft, mal von schwarzem Humor getragen.
- Da graust sich ja der Weihnachtsmann von Jean-Marie Poiré
- Mord am Weihnachtsabend von Christian-Jaque
- Ein Elefant irrt sich gewaltig von Yves Robert
- Dinner für Spinner von Francis Veber