LaCinetek-Schwerpunkt Französische Komödien: Mit DIESEN Filmen

Die Streaming-Plattform LaCinetek präsentiert in kuratierter Form Filmempfehlungen von international renommierten Regisseurinnen und Regisseuren. Bestehend aus redaktionell aufgearbeiteten Rubriken und Filmauswahlen, beinhaltet das Abo rund 40 regelmäßig wechselnde Filme. Ab November stellt LaCinetek das Thema französische Komödien in den Mittelpunkt. Welche Filme werden in dem Spezialprogramm gezeigt?