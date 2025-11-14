News

LaCinetek-Schwerpunkt Französische Komödien: Mit DIESEN Filmen

Mann in Weinhachtsmannmantel und drei weitere Personen blicken fassungslos auf etwas, das wir nicht sehen können
Franco Schedl
Franco Schedl
14.11.25, 08:18
Die Streaming-Plattform mit Arthouse-Filmen und thematischem Fokus bietet einen neuen Schwerpunkt.

Die Streaming-Plattform LaCinetek präsentiert in kuratierter Form Filmempfehlungen von international renommierten Regisseurinnen und Regisseuren. Bestehend aus redaktionell aufgearbeiteten Rubriken und Filmauswahlen, beinhaltet das Abo rund 40 regelmäßig wechselnde Filme. Ab November stellt LaCinetek das Thema französische Komödien in den Mittelpunkt. Welche Filme werden in dem Spezialprogramm gezeigt?

LaCinetek zeigt FOKUS: Familie - Diese Filme gibt es zum Streamen

LaCinetek-Filmauswahl zum FILMFENSTER: Französische Komödien

Geboten werden vier Klassiker der französischen Komödie. Mal satirisch, mal märchenhaft, mal von schwarzem Humor getragen.
 
Franco Schedl, film.at, fs
Aktualisiert vor 7 Minuten