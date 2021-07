"Lamb"-Trailer: Noomi Rapace im Indie-Schafs-Horror aus Island

Gibt es etwas Harmloserers und Unschuldigeres als ein Schaf? Dennoch kann so ein Tier auch in einem Horrorfilm gut gebracht werden. Weltstar Noomi Rapace ("Millennium", "Prometheus") wirkt in "Lamb" an einem ebenso düsteren wie atmosphärischen Märchen für Erwachsene mit.

Ein kinderloses Paar auf einem Bauernhof im einsamsten Teil Islands macht eines Tages im Schafstall eine bizarre Entdeckung. Der Trailer verrät nicht zu viel und baut sehr geschickt Spannung auf: