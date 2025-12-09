Da ist Paramount+ tatsächlich auf Öl gestoßen - wenn auch nur im übertragenen Sinn.

Die Premiere der ersten Episode der "Landman"-Staffel 2 brach Zuschauerrekorde und verzeichnete in den ersten beiden Tagen über 9,2 Millionen Streams. Die Zuschauerzahlen stiegen im Vergleich zur Premiere der ersten Staffel um +262 %, was sie zur meistgesehenen Premiere einer Originalserie bei Paramount+ macht.

Kein Wunder, dass nun auch schon eine Staffel 3 bestätigt wurde.