"Landman"-Staffel 2 stellt Rekord auf - Staffel 3 kommt
Die Erfolgsserie bricht Zuschauerrekorde und wird um weitere Folgen verlängert.
Da ist Paramount+ tatsächlich auf Öl gestoßen - wenn auch nur im übertragenen Sinn.
Die Premiere der ersten Episode der "Landman"-Staffel 2 brach Zuschauerrekorde und verzeichnete in den ersten beiden Tagen über 9,2 Millionen Streams. Die Zuschauerzahlen stiegen im Vergleich zur Premiere der ersten Staffel um +262 %, was sie zur meistgesehenen Premiere einer Originalserie bei Paramount+ macht.
Kein Wunder, dass nun auch schon eine Staffel 3 bestätigt wurde.
Darum geht es in "Landman"
"Landman" wurde vom Oscar-Nominierten Taylor Sheridan und Christian Wallace kreiert. In den Hauptrollen sind Oscar-Gewinner Billy Bob Thornton und die Oscar-Nominierten Demi Moore, Andy Garcia, Ali Larter und Sam Elliott zu sehen.
"Landman" spielt in den sogenannten Boomtowns von West Texas und ist eine moderne Erzählung über die Suche nach dem Glück in der Welt des Öl-Business. In der zweiten Staffel kommen mit dem Öl aus der Erde auch Geheimnisse ans Licht – und Tommy Norris (Thornton) immer näher an seine Belastungsgrenze. Der steigende Druck von M-Tex Oil, deren neuer Chefin Cami Miller (Moore) und seiner Familie machen das Überleben in West-Texas nicht gerade einfach – es ist brutal. Und früher oder später wird etwas unter dem Druck zerbrechen.