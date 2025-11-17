"Landman"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
In den Boomtowns von West Texas bahnen sich neue Entwicklungen an, wenn in "Landman"-Staffel 2 Draufgänger und unberechenbaren Milliardäre wieder einen Wirtschaftsboom auf Kosten von Klima, Wirtschaft und Geopolitik anheizen. Billy Bob Thornton kehrt in seiner Rolle als Landman Tommy Norris zurück und sieht sich mit unerwarteten Problemen konfrontiert, als Cami Miller die Macht über M-Tex Oil erlangt. Doch wie sieht der Episodenfahrplan zu dieser neuen Staffel der Dramaserie bei Paramount+ aus?
Wie viele Folgen hat "Landman"-Staffel 2?
Die aktuelle Staffel der Dramaserie wird insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die erste Episode wurden am 16. November 2025 bei Paramount+ veröffentlicht. Die restlichen Folgen starten dann im Wochentakt immer sonntags bis zum großen Finale. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:
16. November 2025: Episode 1
23. November 2025: Episode 2
30. November 2025: Episode 3
7. Dezember 2025: Episode 4
14. Dezember 2025: Episode 5
21. Dezember 2025: Episode 6
28. Dezember 2025: Episode 7
4. Jänner 2026: Episode 8
11. Jänner 2026: Episode 9
18. Jänner 2026: Episode 10 (Finale)