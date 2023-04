Über fünf Staffeln hinweg hat er sich durchgekämpft und ist stets im ärgsten Schlachtgetümmel gestanden. Nun tritt Uhtred von Bebbanburg aber zum letzten Gemetzel an, da die Netflix-Serie "The Last Kingdom" mit "Seven Kings Must Die" ein Finale in Filmform erlebt.

Wir sind hier aber nicht so sehr an der Fiktion, als an den harten historischen Fakten interessiert und wollen daher wissen, ob es Uhtred tatsächlich gegeben hat und ob er sich ebenso kampflustig durchs Leben schlug.