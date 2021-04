"LOL: Last One Laughing" bekommt im Herbst eine zweite Staffel

Die erste Staffel der Comedy-Show "LOL: Last One Laughing" war auf Amazon Prime ein voller Erfolg. Das Konzept war simpel, aber doch vielversprechend: Zehn deutsche Comedians verbringen sechs Stunden in einem Raum und bringen sich gegenseitig zum Lachen. Wer es schafft, bis zum Ende keine Miene zu verziehen, hat gewonnen.

Nun soll "LOL: Last One Laughing" mit einer zweiten Staffel fortgesetzt werden. Das hat Moderator Michael Bully Herbig auf Instagram bestätigt. Und auch Amazon Prime Deutschland gab bekannt, dass die Erfolgsshow im Herbst weitergehen wird.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zweiten Staffel stehen mittlerweile fest: Drei Comedians aus der ersten Staffel und sieben neue KandidatInnen begeben sich in den Raum, in dem Lachen verboten ist.