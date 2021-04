"Bully" Herbig sieht kein Homophobie-Problem bei Darstellung von Winnetouch

Michael "Bully" Herbig ist ab Donnerstag Gastgeber einer neuen Show bei Amazon Prime. In "LOL: Last one Laughing" verbringen Comedians sechs Stunden gemeinsam in einem Raum, dürfen aber nicht lachen – wer übrig bleibt, hat gewonnen.

Zeit, um die vergangenen Werke des Produzenten zu hinterfragen. Für die Darstellung von Homosexuellen oder Native Americans musste der Komiker viel Kritik einstecken. Ganze 20 Jahre ist es her, dass "Der Schuh des Manitu" in den Kinos anlief. Wegen seiner Parodien wurde Michael "Bully" Herbig schon damals Homophobie vorgeworfen. Ob er den Film heute noch einmal genau so drehen würde?