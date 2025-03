In der kurzen letzten Ausgabe waren noch einmal Höhepunkte von "Late Night Berlin" zu sehen. Ein Off-Sprecher sagte dann: "Jeder Witz wurde gemacht, jeder Gast eingeladen und jedes Spiel gespielt." Und: "Ist es nicht an der Zeit, Lebwohl zu sagen und diese Show hinter sich zu lassen, um etwas Neues zu beginnen?"

Anne Will ist in der letzten Ausgabe auch dabei

Am Ende der Show folgte dann noch ein Einspieler mit Anne Will (59) in einem Lokal. Sie war vor sieben Jahren der erste Gast in "Late Night Berlin" gewesen. Die Polit-Talkerin fragt Klaas Heufer-Umlauf: "Und hast du schon Pläne, willst du irgendwas Neues machen?" Doch bevor Heufer-Umlauf antworten kann, wird das Bild schwarz. Im Abspann blitzte ein Datum auf: 22. April 2025.

Was es damit auf sich hat, ist bisher noch unklar. Dass Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt (46) dem deutschen TV-Publikum auch weiterhin auf ihrem gewohnten Sender erhalten bleiben, wurde aber unlängst bestätigt. Wie ProSieben am 5. März bekannt gab, verlängerte das beliebte Duo seine Zusammenarbeit mit dem Privatsender und dem Streamingdienst Joyn "um fünf Jahre".