Mit dem neuen Ausflug in die Welt des Schreckens will uns ein australisches Brüderpaar Angst einjagen. Bei den Regisseuren handelt es sich allerdings nicht um Danny und Michael Philippou, die sich 2023 mit ihrem ersten Langfilm "Talk To Me" als echte Experten in diesem Genre erwiesen haben.

"Late Night With the Devil" stammt hingegen von Cameron und Colin Cairnes und sie laden uns zu einem Retrotrip in die 70er Jahre ein, wie bereits der erste Teaser-Trailer eindrücklich zeigt: