Heidi Klum (50) begibt sich zum 19. Mal auf die Suche nach "Germany's next Topmodel" (ab 15. Februar, donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben und Joyn). Dieses Mal dürfen auch Männer mitmachen - was womöglich zu ganz neuen Konflikten in der Castingshow führt. Denn eines gehört von Beginn an zu "GNTM" dazu wie Umstyling und Klums Satz "Ich habe heute leider kein Foto für dich": Streit, Tränen, Drama. Zwischen Proben, Castings und Shootings trieben seit 2006 schon viele Kandidatinnen ihre Mitstreiterinnen und die Zuschauer in den Wahnsinn. Immerhin: Damit halten sich die Nervensägen besser in Erinnerung als so manche Siegerin...