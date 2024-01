Höchste Gage aller Zeiten für Cora Schumacher

Bei der Spitzengage 2024 können einem schon mal die Ohren schlackern! Da der Sender RTL die offiziellen Gagen grundsätzlich weder preisgibt noch bestätigt, kursieren unterschiedliche Summen im Netz. Gagen-Rekordhalterin ist in der 17. Staffel Cora Schumacher (47) mit 500.000 Euro. Aber Moment, auf anderen Portalen heißt es, die Gage der 47-Jährigen würde bei 200.000 Euro liegen.

Was stimmt denn nun? Wie "Bild" aus Senderkreisen erfahren haben will, soll die Ex von Rennfahrer Ralf Schumacher die höchste Gage in der Dschungelcamp-Geschichte erhalten haben. Bisher saß Claudia Effenberg auf dem Thron der höchsten Gage. 2023 hat sie für ihre Dschungelcamp-Teilnahme 500.000 Euro erhalten. Demnach muss Schumachers Gage sogar über einer halben Million Euro liegen.