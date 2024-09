In "Lego Star Wars: Wiederaufbau der Galaxis“ gerät die gesamte "Star Wars"-Galaxis völlig durcheinander, als der gewöhnliche Nerd Sig Greebling (Gaten Matarazzo) ein mächtiges Artefakt aus einem verborgenen Jedi-Tempel findet. Er stürzt sich in ein Abenteuer in einer neuen, wundersam wilden und verdrehten Version der Galaxis, in der die Guten böse und die Bösen gut sind und das Schicksal aller davon abhängt, dass Sig der Held wird, der alle Teile wieder zusammensetzen kann. Hier ist der Trailer dazu: