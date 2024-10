Schonungsloses Lästern zu "Forsthaus Rampensau"

Die beiden Forsthaus-Gewinner Luis & Lev nehmen in ihrer neuen Staffel „Leiwand lästern“ immer nach Ausstrahlung der neuesten Forsthaus-Folge diese sogleich mit prominenten Gästen unter die Lupe. Was waren die Aufreger im Haus, wer hat für ordentlich Zunder gesorgt? Das wird diskutiert und analysiert – aber hauptsächlich wird natürlich gelästert, und zwar auf leiwand. Luis dazu: "Diese Staffel wird noch schonungsloser als die erste, nicht nur beim Lästern." Dem schließt sich Lev an und meint: "Der neue Cast ist gigantisch, der hat Potential. Vor allem zum Lästern." Somit steht einer chaotisch unterhaltenden 2. Staffel der Reaction-Show nichts mehr im Wege.