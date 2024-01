Worum geht's in Teil 2?

Noch ist nicht bekannt, worum es in "Leo 2" gehen wird. Da am Ende des Netflix-Films Leo und sein bester Freund Squirtle den Kindergartenkindern als Klassentiere zugewiesen wurden und nicht den Fünftklässlern, könnte es in dem Sequel um ihre neue Umgebung gehen. Wie kommen sie mit den Kindergartenkindern zurecht?

Mit Sicherheit werden die zwei Freunde auch im folgenden Film wieder auf ein kunterbuntes Abenteuer geschickt, das Spaß für Groß und Klein verspricht.